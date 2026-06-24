В ЕГЭ по обществознанию через 2 года внесут изменения

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что через 2 года планируется внести изменения в Единый государственный экзамен по обществознанию.

«Через два года будет изменение в Едином государственном экзамене по обществознанию. Вы знаете, что мы вводим устный экзамен по истории в 9 классе, и, соответственно, сейчас, в следующем учебном году никаких изменений в предмете обществознания не будет, потому что ребята учатся по действующей программе, но через два года в содержании ЕГЭ будут изменения», - сказал Кравцов на сессии Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что выпускникам, сдающим ЕГЭ в следующем году, «переживать не стоит».

Кравцов также напомнил, что с 1 сентября все школьники страны 9 и 10 классов будут обучаться по единым учебникам по обществознанию, в 11 классе обучение по новому учебнику начнется с 2027 года. Также были внесены изменения в курс обучения - теперь обществознание будет изучаться с 9 по 11 класс, а не с 6 класса, освободившиеся часы выделены на изучение истории, пишет «Интерфакс».