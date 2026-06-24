Псковский противопожарный лесной центр обновил технику в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» региональный противопожарный лесной центр получил 27 млн рублей на переоснащение. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
По его словам, на эти средства уже закуплен и уже работает лесопожарный трактор и одна машина. На подходе - еще две машины.
По словам Виктора Мусатова, оснащенность региональных противопожарных формирований «позволяет им быть самодостаточными» и лучше справляться с задачами по тушению пожаров.
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