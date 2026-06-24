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Псковский противопожарный лесной центр обновил технику в рамках нацпроекта

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В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» региональный противопожарный лесной центр получил 27 млн рублей на переоснащение. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. 

«На сегодняшний день мы списываем технику, которая имеет приличную амортизацию. И на обновление парка техники в этом году нам выделено порядка 27 млн рулей», - пояснил Виктор Мусатов. 

По его словам, на эти средства уже закуплен и уже работает лесопожарный трактор и одна машина. На подходе - еще две машины. 

«Также мы поменяли в нашей системе видеонаблюдения 10 видеокамер. Кроме того, вчера подписали контракт на приобретение еще четырех емкостей для оснащения лесопожарной техники», - рассказал министр.

По словам Виктора Мусатова, оснащенность региональных противопожарных формирований «позволяет им быть самодостаточными» и лучше справляться с задачами по тушению пожаров. 

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Мусатов Виктор Юрьевич

Мусатов Виктор Юрьевич

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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