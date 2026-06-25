День бесплатной юридической помощи организуют 26 июня в Пскове

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат проведет «День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам» 26 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации.

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В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу за исключением коммерческих сделок и уголовного права. Все консультации будут проводиться в порядке «живой очереди», предварительной записи не требуется.

«В настоящее время у нас работает проект «Помогаем вместе», средства на реализацию которого предоставлены Фондом президентских грантов. В рамках данного проекта мы проводим консультации для участников СВО и членов их семей, поэтому ждем их также в нашей приемной», — отметила руководитель проекта Неля Лебедева.

Консультации будут проводить профессиональные юристы — члены регионального отделения в городе Пскове на улице Ленина, дом 7 с 10:00 до 16:00. Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей».

Оказание бесплатной юридической помощи населению — одно из ключевых направлений работы ассоциации. Региональными отделениями АЮР во всех субъектах страны консолидировано и создано более 1170 общественных приемных и центров оказания бесплатной юридической помощи, предоставляющих первичные правовые консультации гражданам на регулярной основе. Всероссийские единые дни оказания бесплатной юридической помощи проводятся ежеквартально.

В псковском отделении ассоциации ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 работает телефон, по которому также можно получить юридическую помощь — 8 953 235 67 67.