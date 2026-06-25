150 подростков приняли участие в заезде «Детство» на «Истоки. Школа» в Печорах

В Печорах завершился второй заезд Всероссийского проекта «Истоки. Школа» — «Детство». 150 подростков из 49 регионов страны осваивали навыки медиабезопасности, погружались в историю и говорили о личной опоре, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фотографии пресс-службы проекта
Заезд объединил участников «Движения Первых», курсантов центра «Воин», юнармейцев, финалистов Всероссийской олимпиады по истории, а также подростков, состоящих на профилактическом внутришкольном учете. Программа была выстроена так, чтобы ребята с разным жизненным опытом оказались в одной поддерживающей среде, учились слышать друг друга, работать в команде и осознанно относиться к тому, что происходит вокруг — в жизни и в информационном пространстве.
Центральным событием стала трехдневная «МедиаБитва» — командный турнир по информационной безопасности. Участники заезда учились распознавать манипуляции и деструктивные сообщества, проверяли источники, работали с нейросетями, создавали медиаматериалы и защищали свои проекты в формате «атака — защита». По итогам турнира победу одержала команда «Россия», второе место заняли «Деловые люди», третье — «Абсолютно новые». Победители и призеры получат шанс выступить в финале «МедиаБитвы» в Москве в декабре 2026 года, а команда «Россия» дополнительно пройдет онлайн-программу «МедиаЦЕХ» Центра развития молодёжных медиа «ШУМ».
Отдельный трек был подготовлен для финалистов Всероссийской олимпиады по истории. Под руководством экспертов они работали с историческими источниками и картами, разбирали задания высокого уровня, изучали русское искусство XIX века, отечественную мысль и сложные вопросы истории России. А на военно-спортивных соревнованиях «Крепость», которые провели инструкторы Центра «ВОИН», ребята отрабатывали тактику, ловкость и доверие к команде: проходили полосу препятствий, играли в лазертаг, собирали автомат и учились оказывать первую помощь.
Одним из ярких событий заезда стала встреча с заслуженными мастерами спорта России, гимнастками Диной и Ариной Авериными. Открытый диалог «Точка опоры» стал разговором о спорте, характере, поддержке семьи, травмах, конкуренции и умении не сдаваться. Сестры рассказали участникам, как помогали друг другу перед выступлениями, почему семья стала для них главной опорой и какие внутренние установки помогали идти дальше.
В рамках программы также состоялась беседа «В безопасности» с уполномоченной по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой. Участники личные границы, защиту в сложных ситуациях и роль взрослых в поддержке подростков.
Важной частью программы стали памятные и духовные мероприятия. 22 июня, в день 85 летия начала Великой Отечественной войны, участники заезда присоединились к акции «Огненные картины войны». Более 180 человек зажгли свыше 2 500 свечей, которые сложились в инсталляцию «Истоки помнят» с образом «Родины матери».
Историческая линия заезда продолжилась в игре «Код подвига. Герои Отечества». Через командные задания участники обращались к событиям 1941–1945 годов, вспоминали подвиги защитников страны и говорили о том, как память о Великой Отечественной войне передаётся новым поколениям не только через учебники, но и через личное проживание, совместное действие и уважение к судьбам людей.
По итогам заезда пять самых активных участников получили сертификаты на поездки по России от программы «Больше, чем путешествие». Их отметили за вовлечённость, командную работу и готовность делиться опытом. Для ребят эти поездки станут продолжением знакомства с историей и культурой страны.
Организатором выступил Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке «Движения Первых» и центра анализа и профилактики информационных угроз в молодежной среде.