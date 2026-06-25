Университет Иннополис и ИТ-холдинг Т1 запускают бесплатную летнюю школу по ИИ

Университет Иннополис и ИТ-холдинг Т1 проведут бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту для учеников 7-11 классов. Цель — подготовить участников к всероссийским школьным олимпиадам, соревнованиям из перечня РСОШ (1) конкурсам и хакатонам по ИИ. Обучение пройдет с 3 по 16 августа в Университете Иннополис.
Программа включает семинары, практические занятия, разборы олимпиадных задач, спортивные игры и экскурсии по кампусу и городу инноваций. В начале смены участники пройдут отборочное тестирование для распределения на группы по уровню знаний.
Для «начинающих» программа посвящена введению в науку о данных и основам искусственного интеллекта. Школьники познакомятся с технологиями программной обработки текстов, компьютерного зрения и машинным обучением. Итоговым проектом станет разработка ИИ-решения для классификации новостей из открытых источников по темам, тональности, времени публикаций — это пример работы медиааналитика с неструктурированной информацией.
На «базовом» уровне курс сконцентрирован на классическом машинном обучении. Участники посетят лекции по полному циклу обработки данных, рекомендательным системам, сбору данных из интернета, обучению с подкреплением и другим темам дата-сайенс. Во время смены ученики выполнят проект, который смоделирует полный цикл работы дата-сайентиста со СМИ: от сбора новостей и очистки данных до применения методов машинного обучения для классификации текстов и выявления аномалий. Это научит школьников не просто использовать готовые инструменты, а понимать природу возникновения данных и динамику изменения показателей.
В программе для «продвинутой» группы — фокус на алгоритмическом программировании и нейросетевых технологиях. Школьники освоят матричную факторизацию и оптимизацию, компьютерное зрение без готовых библиотек, метод главных компонент и глубокое обучение с подкреплением. В итоговом проекте, получившем название, «Формула счастья» ученики проанализируют тексты постов в социальных сетях с помощью NLP-моделей и сконструируют собственную метрику — «индекс счастья» — на основе социальной активности, тональности и интересов.
На смене также состоятся командный хакатон, который объединит обработку естественного языка, компьютерное зрение и обучение с подкреплением в одной задаче, например, при создании ИИ-агентов. Завершит программу итоговая олимпиада по ИИ, где каждый участник применит полученные в летней школе навыки алгоритмического программирования, анализа данных и построения моделей.
Преподавателями школы выступят эксперты по машинному обучению, прикладному программированию, члены жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту Александр Агафонов, Руслан Макаров, Александр Абраменко, Степан Третьяк и Кирилл Прыгунов, специалист по предобработке данных и обучению нейронных сетей Дарья Кульситова, эксперт по компьютерному зрению и анализу данных Даниэль Гимаев.
Зарегистрироваться на обучение и узнать подробнее о программе и условиях проживания можно на сайте. Регистрация открыта до 9 июля.
(1) Российский совет олимпиад школьников (РСОШ) — всероссийский общественный орган, который занимается экспертным и аналитическим сопровождением организации и проведения олимпиад.