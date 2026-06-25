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Подрядчик отказался устранять «негарантийные» поломки в псковском сквере на Сиреневом бульваре 

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Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированный заказчик» к ИП Аленникову А. А. об обязании устранить недостатки выполненных работ по благоустройству в сквере на Сиреневом бульваре в рамках муниципального контракта, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде. 

➡Между учреждением и предпринимателем заключён контракт на выполнение работ по благоустройству сквера на Сиреневом бульваре в Пскове. Стоимость выполненных подрядчиком работ составляет 34 067 487 рублей 15 копеек.

????В процессе эксплуатации спортивной площадки на объекте выявили ряд дефектов, в связи с чем заказчик направил письмо в адрес подрядчика. 9 апреля произвели обследование территории сквера.

????По результатам визуального осмотра объекта выявили следующие недостатки:

  • в отношении резинового покрытия – выкрашивание, ямы, трещины на стыковке;
  • в отношении комплекса «Городок» – оторвана от крепления пространственная сеть для лазания;
  • в отношении тренажера уличного «Жим ногами + Флекс» – нарушена целостность, оторван флекс для ног;
  • в отношении тренажера уличного «Велосипед + Степ» – отсутствует педаль;
  • в отношении тренажера уличного «Двойные лыжи» - сломаны главные элементы тренажёра «лыжи»;
  • в отношении батута уличного – сломаны крепежные элементы, крепления батута к основе.

По итогу осмотра заказчик пришел к выводу, что предприниматель установил спортивное оборудование ненадлежащего качества, не соответствующего требованиям регламентов и ГОСТа. На оборудовании обнаружены дефекты как ремонтопригодные, так и неремонтопригодные.

Предприниматель часть выявленных дефектов устранил, в остальной части отказал, указав, что они негарантийные, что стало основанием для обращения учреждения в суд.

????Предварительное и судебное заседания назначили на 7 июля.

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