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Подкуп в 24 млн рублей привел псковичку в тюрьму на 8 лет

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В Псковской области вынесли обвинительный приговор в отношении женщины, обвиняемой в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Собранные следственными органами СК России по Псковской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имущества за совершение действий в интересах дающего, сопряженное с вымогательством предмета подкупа, в особо крупном размере). 

Следствие и суд установили, что фигурантка, будучи на момент совершения преступления конкурсным управляющим коммерческого предприятия, используя свое служебное положение, принудила бывшего конкурсного управляющего передать в ее пользу движимое и недвижимое имущество на сумму более 24 млн рублей за совершение действий в его интересах. 

Подсудимая вину не признала, уточняет пресс-служба судов Псковской области. 

Приговором суда виновной назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, взяв ее под стражу в зале суда.

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