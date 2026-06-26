Хищная краснокнижная птица сломала фотоловушку Полистовского заповедника

Фотоловушка в Полистовском заповеднике запечатлела беркута — редкую хищную птицу, занесённую в Красную книгу России. Необычные кадры появились во время экспедиции по проверке и установке оборудования на территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Беркут (Aquila chrysaetos) — один из самых крупных орлов. Размах его крыльев может достигать двух метров. Это редкий вид хищных птиц, занесённый в Красную книгу России и Псковской области.

На Северо-Западе России беркуты предпочитают селиться в труднодоступных местах — среди обширных лесов и верховых болот. Крупному хищнику необходимы большие охотничьи угодья, поэтому соседние пары обычно располагаются на значительном расстоянии друг от друга и избегают близости человека. Именно такие условия сохраняются на территории Полистовского заповедника, где беркуты встречаются круглый год и успешно выводят потомство.

Беркуты отличаются долгой жизнью и медленным взрослением. В природе они могут жить два-три десятка лет. В течение первых восьми лет жизни птицы меняют окраску оперения, что позволяет приблизительно оценить их возраст. На сделанном фото запечатлён беркут пятого года жизни, о чём свидетельствуют особенности окраски крыльев и хвоста.

Во время встречи с фотоловушкой беркут проявил неподдельный интерес к оборудованию, атаковал его и вывел из строя.

«Встреча беркута с фотоловушкой закончилась поломкой прибора. Дневной хищник проявил неподдельный интерес к технической стороне фотомониторинга, атаковал фотоловушку и вывел ее из строя. Надеемся, что прибор все еще подлежит ремонту», - рассказали в Полистовском заповеднике.

Там также добавили: «Присутствие беркута считается важным показателем благополучия природных экосистем. Эти птицы чувствительны к беспокойству человека. Поэтому каждая встреча с беркутом подтверждает, что заповедные болота Полистовья остаются надёжным убежищем для редких видов и сохраняют свою дикую природу».