Роскачество рассказало, какие абрикосы опасны для употребления в пищу

Через повреждения кожицы на абрикосах в мякоть могут попадать микробы, бактерии и споры плесени, из-за чего фрукт становится опасным для употребления, рассказали в Роскачестве.

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«Нежелательно приобретать абрикосы с повреждениями кожицы — трещинами или проколами. Через повреждения в мякоть могут попасть микробы, бактерии или споры плесени, что делает фрукт потенциально опасным для употребления», — говорится в сообщении.

В Роскачестве посоветовали также отказаться от абрикосов со сморщенной кожицей - это признак слишком долгого хранения, из-за чего они потеряли часть влаги.

Кроме того, при покупке стоит избегать слишком мягких плодов - по словам экспертов, они уже перезрели. Если абрикос, наоборот, слишком твердый, то это свидетельствует о незрелости.

«Не следует брать абрикосы с помятыми боками, темными или зелеными пятнами на поверхности. Потемнение кожицы и мякоти может сигнализировать, что плод начал портиться, а зеленоватые вкрапления могут говорить о том, что фрукт сорван слишком рано, и он уже не дозреет», — добавили эксперты организации.

Помимо этого, по их словам, при выборе абрикосов стоит учитывать сорт. В зависимости от него у плодов может быть либо желтая, либо светло-желтая мякоть, пишет «РИА Новости».