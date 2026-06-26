Роскачество рассказало, какие абрикосы опасны для употребления в пищу

Через повреждения кожицы на абрикосах в мякоть могут попадать микробы, бактерии и споры плесени, из-за чего фрукт становится опасным для употребления, рассказали в Роскачестве.
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В Роскачестве посоветовали также отказаться от абрикосов со сморщенной кожицей - это признак слишком долгого хранения, из-за чего они потеряли часть влаги.
Кроме того, при покупке стоит избегать слишком мягких плодов - по словам экспертов, они уже перезрели. Если абрикос, наоборот, слишком твердый, то это свидетельствует о незрелости.
Помимо этого, по их словам, при выборе абрикосов стоит учитывать сорт. В зависимости от него у плодов может быть либо желтая, либо светло-желтая мякоть, пишет «РИА Новости».