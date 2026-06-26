10 псковских СОНКО получили 4,3 млн рублей на проекты в сфере нацполитики

Подведены итоги конкурсного отбора среди СОНКО на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области, поддержку из областного бюджета получат 10 социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма субсидий составила 4 338 575 рублей.

Афиша: министерство молодежной политики Псковской области

Проекты-победители направлены на сохранение культурного наследия народов России, укрепление межнациональных отношений и развитие патриотического воспитания:

«Ольгин град: у истоков Святой Руси» – АНО Социально-культурный центр «Троицкий» (434 400 рублей)

«Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2026» – АНО «Центр реализации культурных инициатив «Конвейер добрых дел» (437 500 рублей)

«Цифровое единство» – Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация фиджитал спорта Псковской области» (432 362 рублей)

«Псковский код: формула успешной интеграции» – АНО «Центр сопровождения некоммерческих организаций Псковской области» (435 790 рублей)

«Привет, Родная!» – Псковское региональное отделение Союза журналистов России (438 000 рублей)

«Связь народов и поколений» – Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» (438 000 рублей)

«Гимн России. Живое звучание Псковщины» – Псковская региональная общественная организация культуры и досуга «Псковский берег» (437 422 рублей)

«Музыкально-литературная постановка «История Побед моими глазами» – Псковская областная организация Российского союза молодежи (410 685 рублей)

«Марш Знамени Победы» – АНО «Центр реализации творческих инициатив «Время творить» (437 503 рублей)

«Созвучие культур. Новая жизнь народных музыкальных инструментов» – АНО «Духовно-просветительский центр «Ручей» (436 913 рублей)

Организатор конкурса - министерство молодежной политики Псковской области.