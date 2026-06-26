Александр Козловский: За каждым обращением в фонд «Земляки» — человеческая история

За каждым обращением в фонд взаимопомощи «Земляки» — человеческая история, в которой людям нужна своевременная поддержка. Об этом пишет основатель фонда, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте».
В Куньинском округе фонд продолжает оказывать адресную помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В течение года поддержку получили семьи, потерявшие жильё в результате пожара, родственники участников специальной военной операции, пожилые жители и люди, столкнувшиеся с тяжёлыми жизненными обстоятельствами.
Средства фонда помогли приобрести вещи первой необходимости, лекарственные препараты, оплатить ремонт печей, заготовку дров, а также решить другие неотложные вопросы.
По его словам, забота о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — один из ключевых приоритетов Народной программы партии.
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