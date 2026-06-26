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Александр Козловский: За каждым обращением в фонд «Земляки» — человеческая история

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За каждым обращением в фонд взаимопомощи «Земляки» — человеческая история, в которой людям нужна своевременная поддержка. Об этом пишет основатель фонда, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте».

В Куньинском округе фонд продолжает оказывать адресную помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В течение года поддержку получили семьи, потерявшие жильё в результате пожара, родственники участников специальной военной операции, пожилые жители и люди, столкнувшиеся с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. 

Средства фонда помогли приобрести вещи первой необходимости, лекарственные препараты, оплатить ремонт печей, заготовку дров, а также решить другие неотложные вопросы.

«Важно, что каждое обращение рассматривается индивидуально. Мы стараемся помочь там, где поддержка действительно необходима и может изменить ситуацию к лучшему. Наш фонд тесно сотрудничает с партией "Единая Россия" и правозащитным юридическим центром «Земляки». Объединяя усилия, мы стараемся помогать людям в самых разных жизненных ситуациях — когда поддержка действительно необходима и не может ждать», - пишет Александр Козловский.

По его словам, забота о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — один из ключевых приоритетов Народной программы партии.

«Именно поэтому мы не только работаем над ее наполнением вместе с жителями Псковской области, но и ежедневно воплощаем эти принципы в конкретных делах, оказывая адресную помощь тем, кто в ней нуждается», - заключил Александр Козловский.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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