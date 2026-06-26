 
Общество

Партия колбасы «из 2027 года» не прошла границу РФ в Псковской области

0

В пункте пропуска Убылинка в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз партии копченых и сыровяленых колбасных изделий в ассортименте в количестве 13,5 тонны, произведенных в Сан-Марино, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля специалисты ведомства установили несоответствие даты производства продукции, заявленной в ветеринарном сертификате и на потребительской упаковке - 26.05.2026, с датой производства, указанной на этикетке транспортной упаковки (картонные коробки) - 26.05.2027.

Ввоз партии колбасы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возрасте груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026