Партия колбасы «из 2027 года» не прошла границу РФ в Псковской области

В пункте пропуска Убылинка в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз партии копченых и сыровяленых колбасных изделий в ассортименте в количестве 13,5 тонны, произведенных в Сан-Марино, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля специалисты ведомства установили несоответствие даты производства продукции, заявленной в ветеринарном сертификате и на потребительской упаковке - 26.05.2026, с датой производства, указанной на этикетке транспортной упаковки (картонные коробки) - 26.05.2027.

Ввоз партии колбасы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возрасте груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.