Рекордное число медалистов выпустили школы Великих Лук

В зале Великолукского драматического театра состоялась торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных учреждений города, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

«В театре собрались лучшие выпускники 2026 года – те, кто в течение одиннадцати лет своим характером, настойчивостью и трудом прокладывал себе дорогу к этому успеху – получению государственной награды. Разделить с выпускниками момент их триумфа пришли представители руководства города, специалисты управления образования, директора и педагоги общеобразовательных учреждений, родственники и друзья медалистов», - отметили в администрации.

С приветственным словом к присутствующим обратилась исполняющий полномочия главы Великих Лук Светлана Степанова. От имени главы города Николая Козловского она поздравила медалистов с получением высокой государственной награды, отметив, что эта медаль является достойной оценкой настойчивого, многолетнего, упорного труда, ответственного освоения школьных дисциплин, стремления к саморазвитию и самообразованию, постоянной работы над собой.

«Желаю вам осуществить все намеченные планы, выбрать свой путь и профессию, стать востребованным специалистом. Помните, что вы – главная надежда и потенциал родного города, всей нашей страны. Именно на такую молодежь, как вы, на вас, дорогие медалисты, город возлагает большие надежды. В ваших силах внести свой вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности нашего города, укрепить экономический, промышленный, культурный и спортивный потенциал Великих Лук, продолжить реализацию социально значимых проектов на благо родного города и всей нашей страны. Дорогие выпускники, мы верим в вас, верим в ваши успехи», – сказала Светлана Степанова.

Приказ о награждении выпускников общеобразовательных учреждений города Великие Луки медалями «За особые успехи в учении» зачитала начальник управления образования Виктория Крюкова.

Медали «За особые успехи в учении» 1 степени выпускникам вручила исполняющий полномочия главы города Светлана Степанова.

В этом году в городе Великие Луки рекордное число медалистов. 61 выпускник общеобразовательных учреждений города удостоен медали «За особые успехи в учении» 1-й степени и 35 выпускников – медали «За особые успехи в учении» 2-й степени.

Среди награждённых медалью 1-й степени выпускники школы № 2, гимназии, школы № 5, педагогического лицея, школы № 6, лицея № 10, школы № 7, лицея № 11, школы № 9, школы № 12, инженерно-экономического лицея, школы № 13 и школы №16.

Для поздравления и вручения медалей «За особые успехи в учении» 2-й степени выпускникам 2026 года на сцену пригласили главу городской администрации Андрея Беляева, который отметил, что каждый из выпускников, удостоенных этой медали, является настоящей гордостью Великих Лук.

«Ваши успехи не только свидетельствуют о высоком уровне образования, который обеспечивается ответственным трудом великолукских педагогов, но и являются весомым вкладом в укрепление статуса нашего города как крупного образовательного, научного, культурного и спортивного центра Северо-Запада России», – подчеркнул Андрей Беляев и поблагодарил медалистов за трудолюбие, старание и упорство.

Также глава администрации Великих Лук выразил признательность учителям и родителям лучших выпускников 2026 года за высокую ответственность и достойное воспитание молодого поколения великолучан.

Медали «За особые успехи в учении» 2-й степени получили выпускники школы № 2, гимназии, школы № 5, кадетской школы и школы № 6, школы № 7 имени Антона Злобина, школы № 9, лицея № 10, школы № 12 имени Константина Рокоссовского, школы № 13, лицея № 11, школы № 16 и школы № 17.

С напутственной речью к медалистам обратилась начальник управления образования администрации Великих Лук Виктория Крюкова, которая отметила, что в зале драматического театра сегодня очень светло – его освещает блеск медалей лучших выпускников 2026 года. Особо Виктория Крюкова подчеркнула рекордное число медалей, которое заслужили великолукские выпускники в этом году.

«Это не просто рекорд, это знак. Знак того, что у нашего города есть будущее, потому что есть вы. Умные, красивые, амбициозные, талантливые, спортивные, активные, творческие, неравнодушные. И сегодня вы – главные герои этого дня», – заметила Виктория Крюкова.

«Смело идите вперёд, опираясь на знания, которые дала вам школа, на уверенность, которую воспитали в вас родители. Идите по жизни с достоинством. А главное, берегите в себе человечность, доброту и тот самый внутренний свет, что сияет сегодня в блеске ваших медалей», – сказала Виктория Крюкова, напутствуя выпускников.

От имени педагогического сообщества города к медалистам 2026 года обратилась также директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина.

«Мы – директора школ города воинской славы Великие Луки искренне гордимся вами. Вы – наш золотой фонд, Вы – наша надежда и наше будущее. И пусть эта награда станет не просто красивым финалом окончания школы, но и отличным, амбициозным стартом для новых совершений», – сказала Юлия Ярышкина.

Она пожелала выпускникам уверенности в своих силах, смелости в принятии решений и удачи во всех начинаниях.

«Пусть годы, проведенные в школе, останутся в вашем сердце тёплыми воспоминаниями, а новые свершения принесут радость и удовлетворение», – пожелала также Юлия Ярышкина.

Не обошлось без поздравлений и наставлений от родителей медалистов. От их имени выступила Татьяна Половинцева – мама выпускницы школы № 5 Анны Половинцевой, удостоенной медали 1-й степени.

Она отметила, что эти медали выпускники заработали своим трудом, упорством, усердием, а родители, как могли, помогали медалистам. Татьяна Половинцева поблагодарила бабушек и дедушек, которые передали своим внукам самое лучшее и помогали родителям мудрыми советами, а также выразила сердечную признательность спасибо учителям, которые вложили в детей знания, умения, привили трудолюбие и научили бороться с трудностями.

«Мы желаем вам счастья, успехов во всех дальнейших ваших начинаниях. Мы вас очень любим. Будем вам во всём помогать. В добрый путь!» – сказала Татьяна Половинцева, обращаясь к выпускникам.

От лица медалистов – представителей лучших выпускников 2026 года слово было предоставлено выпускнице школы № 12 Ольге Ключиной, которая искренне поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал медалистов на пути к этой награде: учителей – за бесконечное терпение, мудрость и знания; родителей – за любовь, за то, что они всегда были рядом и вселяли уверенность.

«В этот день отдельные слова благодарности хочется выразить главе города Великие Луки Николаю Николаевичу Козловскому, администрации города и управлению образования за поддержку творческой и инициативной, одарённой и креативной молодёжи нашего любимого города, – продолжила Ольга Ключина. – Впереди новый этап нашей жизни. Мы будем помнить всё, чему нас учили. Мы постараемся сделать так, чтобы вы нами гордились. Мы будем стремиться быть не просто успешными, а полезными. Не просто целеустремлёнными, а преданными своим идеалам и принципам, верными любимому городу Великие Луки и нашей Великой Родине».

В продолжение слов представительницы лучших выпускников 2026 года или, как их назвали – золотых выпускников, прозвучала песня «Великие Луки» в исполнении Народного коллектива молодёжного музыкального театра «Трубадур». Неофициальный гимн города все присутствующие встретили стоя, дружно подпевая известной всем великолучанам песне Владимира Мазура.