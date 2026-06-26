Пять детей‑сирот Псковского округа получили ключи от новых благоустроенных квартир

Пять человек из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начали новый этап жизни — они получили ключи от благоустроенных квартир. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«От души поздравляем! Пусть в ваших домах царит семейное тепло, уют и благополучие!» - отметила Наталья Фёдорова.

Как уточнила глава округа, жильё предоставлено по договору найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет. Если за это время жильцы будут соблюдать правила проживания, квартиру переведут на договор социального найма — и в дальнейшем её можно будет приватизировать.