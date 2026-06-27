Итоги конкурса фоторабот «Многоликая Россия» подвели в псковском университете ФСИН

В Псковском филиале университета ФСИН России подвели итоги конкурса фоторабот «Многоликая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Экспозиция объединила работы курсантов филиала, приехавших на обучение и службу из различных регионов страны. На фотографиях запечатлены живописные природные ландшафты, архитектурные достопримечательности, национальные традиции, культурное наследие и уникальные моменты повседневной жизни народов России.

Каждая работа стала своеобразным рассказом о многообразии нашей страны, ее богатой истории и самобытной культуре. Через объектив фотокамеры участники конкурса смогли передать красоту родных мест, уважение к национальным традициям и чувство гордости за свою малую родину.

«Россия — это не только огромная территория, но и удивительное культурное многообразие, которое складывается из традиций, истории и обычаев десятков народов. Представленные работы позволяют еще раз убедиться в том, насколько богато ее культурное наследие», — отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России по кадрам Максим Григорьев.

Организатором мероприятия выступила группа воспитательной и социальной работы с личным составом отдела кадров Псковского филиала Университета ФСИН России.