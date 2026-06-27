Александр Котов молодёжи: Ваша целеустремлённость и инициатива – вклад в собственное успешное будущее и в процветание нашей великой Родины

С Днем молодежи от имени Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично членов Молодежного парламента поздравил спикер псковского парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«Дорогие друзья! Уважаемые члены Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Псковской области! От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично поздравляю молодое поколение с замечательным праздником – Днём молодёжи! Этот день объединяет всех, кто молод душой, полон надежд и готов к покорению новых вершин. Сегодня перед молодым поколением открываются поистине безграничные возможности для самореализации. Современный мир динамичен и технологичен. Он предлагает уникальные инструменты для творчества, науки и бизнеса. Однако этот же мир требует от человека не только глубоких фундаментальных знаний, но и умения быть гибким. Способность быстро адаптироваться к переменам, критически мыслить и находить нестандартные решения становится ключевым навыком», - отметил Александр Котов.

Спикер Собрания отметил, что их целеустремлённость и инициатива – это не просто личные качества, а прямой и самый ценный вклад в собственное успешное будущее и в процветание Родины.

«Государство сегодня как никогда заинтересовано в вас – активной, думающей и неравнодушной молодёжи. Нам необходимы квалифицированные специалисты, мотивированные профессионалы и патриоты, которые связывают своё личное будущее с Россией. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать условия, при которых ваши таланты будут востребованы дома, а амбиции найдут достойное применение на благо родного края и всей страны. Пусть на пути к большим целям вам сопутствует удача, а рядом всегда будут надёжные наставники и единомышленники. Ярких побед, личного счастья, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!» - заключил Александр Котов.