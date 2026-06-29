МТС усилила связь в псковской Родине

ПАО «МТС» прокачала сеть в деревне Родина Псковского округа. В результате проведенных работ для более чем семи тысяч жителей населенного пункта улучшилось качество голосовой связи и мобильного интернета, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

За счет установки нового телеком-оборудования МТС расширила покрытие сети LTE и обеспечила более стабильный сигнал на территории Родины. Улучшения затронули жителей частных и многоквартирных домов и новостроек, а также сотрудников аграрных и сельскохозяйственных предприятий, которые работают в Родине и её окрестностях.

Родина – один из крупнейших сельских населённых пунктов Псковской области, который фактически является пригородом Пскова. Здесь активно развиваются жилые кварталы, строятся новые дома, работают аграрные предприятия и научные организации. Благодаря новому телеком-оборудованию МТС для местных жителей, и тех, кто ежедневно приезжает сюда на работу, стали доступны все современные цифровые сервисы: онлайн-сервисы, государственные порталы, мессенджеры.