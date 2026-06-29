 
Общество

Большинство респондентов ПЛН устраивает вид площади Ленина

1

Площадь Ленина в Пскове выглядит нормально, переделывать ее не нужно, считает большинство респондентов Псковской Ленты Новостей. 46.4% читателей заявили, что более разумно направить деньги на благоустройство других территорий областного центра, нежели продолжать вкладываться в одну. В опросе приняли участие 345 человек. 

Недавно на центральной площади Пскова, комплексно обновленной в 2021 году, решили возродить на историческом месте клумбу. Ранее здесь высадили клены в рамках благоустройства, однако деревья не прижились и погибли. Часть респондентов предлагает не останавливаться на клумбе и выступает за радикальные перемены в отношении площади. 

27.8% проголосовавших допускают возможность сноса памятника Ленину. 16,5% опрошенных же ностальгируют по прошлому облику центра Пскова и хотели бы вернуть все «как было до 2021 года».

Вариант незначительных правок без смены концепции площади поддержали лишь 4,4% участников опроса. За полное обновление центра города и создание нового варианта благоустройства проголосовали 2,6% респондентов. 2,3% читателей признались, что судьба площади их не интересует. 

Результаты опроса демонстрируют, что внешний вид площади Ленина после возрождения клумбы воспринимается скорее положительно. Однако у жителей накопились предложения по развитию городской среды не только в пределах центра города.

На сайте ПЛН стартовал новый опрос: Псковская область вышла в лидеры по потреблению успокоительных. Приходилось ли вам принимать такие препараты?

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026