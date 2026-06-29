Большинство респондентов ПЛН устраивает вид площади Ленина

Площадь Ленина в Пскове выглядит нормально, переделывать ее не нужно, считает большинство респондентов Псковской Ленты Новостей. 46.4% читателей заявили, что более разумно направить деньги на благоустройство других территорий областного центра, нежели продолжать вкладываться в одну. В опросе приняли участие 345 человек.

Недавно на центральной площади Пскова, комплексно обновленной в 2021 году, решили возродить на историческом месте клумбу. Ранее здесь высадили клены в рамках благоустройства, однако деревья не прижились и погибли. Часть респондентов предлагает не останавливаться на клумбе и выступает за радикальные перемены в отношении площади.

27.8% проголосовавших допускают возможность сноса памятника Ленину. 16,5% опрошенных же ностальгируют по прошлому облику центра Пскова и хотели бы вернуть все «как было до 2021 года».

Вариант незначительных правок без смены концепции площади поддержали лишь 4,4% участников опроса. За полное обновление центра города и создание нового варианта благоустройства проголосовали 2,6% респондентов. 2,3% читателей признались, что судьба площади их не интересует.

Результаты опроса демонстрируют, что внешний вид площади Ленина после возрождения клумбы воспринимается скорее положительно. Однако у жителей накопились предложения по развитию городской среды не только в пределах центра города.

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