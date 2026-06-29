Почти 17 тонн мороженого судака из Казахстана не пропустили через границу в Псковской области

Ветеринарный контроль партии мороженого филе судака общим весом 16,9 тонн проведен государственным инспектором управления Россельхознадзора на российско-латвийской границе РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка, расположенном в Псковской области. Товар экспортировался из Республики Казахстан в адрес получателя из Дании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольного мероприятия должностным лицом ведомства в грузовом отсеке транспортного средства установлено наличие двух картонных коробок с товаром предположительно филе судака мороженое в количестве 12,3 килограмма без маркировочных этикеток, позволяющих идентифицировать товар (его наименование, производителя, страну происхождения, срок годности и прочие данные). Кроме того, на данный товар отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его безопасность и происхождение.

Вывоз товара с таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза на всю партию товара.