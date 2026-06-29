Доклад уполномоченного по правам человека за 2025 год пополнил фонды псковской библиотеки

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова обсудили вопросы взаимодействия и продолжения сотрудничества по правовому просвещению и реализации права граждан на историческую память в военно-патриотической сфере. В частности, областная библиотека продолжит размещение в электронной базе ежегодных докладов уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области», сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

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Такой доклад в печатном и электронном виде за 2025 год передан уполномоченным по правам человека в Псковской области в читательский фонд библиотеки. Это позволит широкой читательской аудитории ознакомиться с этим документом, который содержит различные сведения как статистического, так и информационного характера по всем основным сферам прав человека: личным, социальным, политическим, экономическим, экологическим и культурным.

Лариса Егорова и Дмитрий Шахов обсудили обеспечение культурных прав жителей области в сфере библиотечного дела, вопросы сотрудничества и совместного участия в разработке перспективных проектов в сфере прав на историческую память, посвященную событиям Великой Отечественной войны, поддержки культурного досуга старшего поколения жителей области, а также правового просвещения граждан, в том числе организацию регулярных лекториев на актуальные правовые темы с участием уполномоченного по правам человека.

Руководитель библиотеки также рассказала омбудсмену о перспективных направлениях деятельности как Псковской областной универсальной научной библиотеки имения Валентина Курбатова, так и ее филиалов и подведомственных учреждений. По ее словам, особое внимание уделяется увеличению библиотечного фонда, что позволит читателям знакомиться с новинками книжного рынка, а также удовлетворять потребности и интересы по разным направлениям культурного досуга наших жителей.

По сложившейся традиции уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов передал в дар несколько эксклюзивных изданий, которые пополнят фонды и станут доступны для широкого круга читателей библиотеки.