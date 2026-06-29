Детская областная больница освоила высокотехнологичную операцию по восстановлению крестообразной связки

У псковских детей и подростков появился реальный шанс вернуться к активной жизни и любимым занятиям — уникальная операция по восстановлению крестообразной связки коленного сустава теперь доступна в Детской областной клинической больнице без необходимости ехать в федеральные центры. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Операция по восстановлению крестообразной связки коленного сустава – одна из самых сложных. Подобные вмешательства сегодня выполняются только на базе федеральных центров. Но теперь такая операция доступна и в Псковской области.

«Это высокотехнологичная операция, которая требует не только профессиональных навыков, но и специального оборудования и инструментов, а также имплантов, которые будут помещены в коленный состав», – объяснил травматолог-ортопед Виктор Быков.

Подобные хирургические вмешательства в первую очередь важны для детей, занимающихся спортом и желающих продолжить спортивную карьеру после травмы.

«Детский организм зачастую не подготовлен к большим нагрузкам. Это приводит к возникновению травм опорно-двигательного аппарата. В частности крестообразной связки, при разрыве которой колено становится не опорным. Продолжить спортивную карьеру после такой травмы уже невозможно», – обратил внимание доктор.

Однако операция по восстановлению крестообразной связки коленного сустава дает такой шанс. Хирургическое вмешательство длится в среднем час-полтора. После него пациента ждет длительная реабилитация от шести до девяти месяцев.

«В течение этого времени восстанавливается двигательная активность и опорные способности», – заверил Виктор Быков.

Важно и современное медицинское оборудование – артроскопические стойки, которые позволяют визуализировать весь ход операции, шейверные системы, позволяющие формировать полость коленного состава и готовить к пластическим операциям, и холодно-плазменная коблация.

«Она позволяет, если говорить простым языком, выжигать лишние фрагменты в воде», – объяснил доктор.

Высококлассное оборудование и коллектив опытных специалистов – не единственное достижение больницы. Теперь ее пациенты смогут получить консультацию Виктора Быкова прямо в Пскове. За плечами врача – более 40 лет хирургического опыта и работа в федеральных центрах, один из которых – Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге. Также Виктор Быков будет приезжать в Псков для проведения операций.