«Мне сорок, и я боюсь идти учиться»: почему зрелый студент на самом деле сильнее двадцатилетнего?

В сорок лет садиться за парту страшнее, чем в двадцать, и этот страх имеет вполне конкретную причину — иллюзию, что поезд уже ушёл. Но что, если зрелый мозг учится эффективнее юного, а главное преимущество студента с сединой — вовсе не в скорости запоминания?

«Многие люди в зрелом возрасте, размышляя о смене профессии или получении дополнительного образования, испытывают почти физический страх. Кажется, что двадцатилетние уже всё знают, быстрее соображают, лучше владеют современными технологиями, а главное — у них впереди целая жизнь, а у тебя, сорокалетнего, уже всё позади, хотя на самом деле всё наоборот. Этот страх понятен, но он не должен быть препятствием», — отметил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

В современном мире концепция Long Life Learning перестала быть модным трендом и стала насущной необходимостью. Сроки устаревания знаний сокращаются катастрофически быстро. Если ещё двадцать лет назад полученное образование работало десятилетиями, то сегодня специалисту требуется переучиваться каждые пять-семь лет. Без постоянного саморазвития невозможно не только добиться успеха, но и удержать уже достигнутые позиции. Исследования в области нейробиологии доказывают, что мозг сохраняет пластичность на протяжении всей жизни, и процесс обучения в зрелом возрасте даже эффективнее, потому что новый опыт накладывается на богатую базу предыдущих знаний.

«У сорокалетнего студента есть неоспоримое преимущество перед двадцатилетним. Это жизненный опыт, умение выстраивать приоритеты, дисциплина, понимание того, как устроены люди и организации. Студент в сорок лет идёт учиться осознанно. Он точно знает, зачем ему это нужно, что он хочет получить, куда пойти после окончания. У него есть конкретная стратегия, а не абстрактное желание «получить диплом». Этот прагматизм позволяет гораздо эффективнее осваивать материал, связывать теорию с практикой, видеть прикладной смысл в каждой дисциплине», — пояснил Яков Якубович.

Более того, как подчёркивает эксперт, зрелый человек уже имеет социальные связи, репутацию, понимание рынка труда. Ему легче найти работу после обучения — через знакомых, через профессиональные сообщества. Молодому специалисту приходится начинать с нуля, а сорокалетний приходит с готовым багажом контактов и рекомендаций.

Страх нужно трансформировать, пишет RuNews24.ru. Вместо «я боюсь, что они лучше меня» — «я хочу учиться у них тому, чего не знаю, и учить их тому, что знаю я». Вместо конкуренции — сотрудничество. Вместо сравнения — взаимодополнение. Если подойти к обучению как к обмену опытом, возраст перестаёт быть угрозой и становится ресурсом.

В российской практике таких примеров множество. Люди в 45–50 лет осваивают IT, управление, педагогику, социальную работу и становятся востребованными специалистами. Работодатели всё чаще ценят не только технические навыки, но и эмоциональный интеллект, умение работать в команде, стрессоустойчивость — а это как раз то, что приходит с годами.