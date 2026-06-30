Суд изъял у предприятия принадлежащий Псковской области трактор

Суд истребовал из чужого незаконного владения ООО «Зеленая Лига» трактор «Беларус» 2004 года выпуска, находящийся в государственной собственности Псковской области, обязав передать его министерству имущественных отношений по акту приема-передачи в течение 10 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Также суд взыскал в пользу министерства имущественных отношений Псковской области плату за фактическое пользование трактором с ООО «Зеленая Лига» и ООО «Красная Поляна».

Комитет в 2004 году заключил контракт на поставку тракторов для нужд области. В дальнейшем министерство и ООО «Красная Поляна» (ранее СПК-колхоз) заключили договор аренды трактора, и его передали колхозу.

Как указывает министерство, до настоящего времени трактор учитывается в реестре имущества собственности области. Вместе с тем, согласно выписке, полученной из министерства сельского хозяйства Псковской области, до февраля 2016 года владельцем трактора являлось ООО «Красная Поляна», после и по настоящее время ООО «Зеленая Лига».

При условии отсутствия внесения арендных платежей за фактическое пользование имуществом, а также при условии, что министерство согласие на отчуждение имущества не давало, министерство обратилось с иском в суд.

В мотивировочной части решения суд указал, что какие-либо доказательства, как опровергающие принадлежность спорного трактора истцу либо невозвращение его истцу, так и подтверждающие законность передачи спорного трактора иному лицу – выбытие спорного трактора иному лицу по воле его собственника, в материалы дела не представлены.