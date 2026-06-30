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Псковичи участвуют в патриотическом лагере «Курган Дружбы» в Беларуси

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Делегация Псковской области принимает участие в гражданско-патриотическом лагере «Курган Дружбы», который проходит с 23 июня по 5 июля в Витебской области Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото: ПОИПКРО

«Регион представляют 57 ребят – лидеры патриотических объединений, юные исследователи и творческие активисты. Для них подготовили насыщенную программу: экскурсии, спортивные и образовательные мероприятия, работу на интерактивных площадках и создание совместных проектов, посвящённых общей истории России и Беларуси», - отметили в ПОИПКРО.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодёжи и укрепление дружеских связей между двумя странами.

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