Псковичи участвуют в патриотическом лагере «Курган Дружбы» в Беларуси

Делегация Псковской области принимает участие в гражданско-патриотическом лагере «Курган Дружбы», который проходит с 23 июня по 5 июля в Витебской области Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.
Фото: ПОИПКРО
Проект направлен на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодёжи и укрепление дружеских связей между двумя странами.