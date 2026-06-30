Какую зарплату должны платить стажёрам и какие у них есть права, рассказал юрист

За 5 лет российские работодатели увеличили количество стажировок в 3 раза, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. С начала этого года компании искали более 91 тысячу стажёров, а зарплата для них выросла более чем на 100%, до 75 тысяч рублей. Одновременно с этим продолжается обсуждение законопроекта, который впервые закрепит в Трудовом кодексе понятие «стажёр» и введёт для них чёткие правила работы. О нюансах данной сферы рассказал юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.
Как долго может длиться стажировка?
Согласно законопроекту, стажировкой предлагается считать работу по срочному трудовому договору, который можно заключить не позднее одного года после завершения учебы, а его максимальный срок ограничен шестью месяцами с обязательным наставничеством. Если по окончании стажировки работодатель берёт стажера на постоянную работу, испытательный срок ему уже не назначат.
Какие проблемы возникают чаще всего у стажеров?
По наблюдениям юриста, сегодня самый частый спор между стажёрами и работодателями возникает из-за того, что стажировка не оформляется документально, а условия её прохождения и оплаты заранее не закрепляются.
Какие бенефиты есть у стажеров?
Важный нюанс, на который стоит обратить внимание по мнению Кузнецова, заключается в том, что при оформлении срочного трудового договора со стажёром для него действует все льготы и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Работодатель обязан предоставить стажёру отпуск и уплачивать все необходимые страховые взносы и больничные в том же порядке, что и для других работников.