Выставка «Великие Луки 860 лет» две недели работала в Москве на ВДНХ

Две недели на Центральной аллее ВДНХ, у Северного розария, работала выставка «Великие Луки 860 лет», сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Великие Луки — в самом сердце Москвы! Выставка открылась 15 июня в рамках совместного проекта "Города воинской славы России", реализуемого НО "Города воинской славы" и Краеведческим музеем города Великие Луки. Для нашего города это важное событие. Жители и гости столицы смогли увидеть Великие Луки через фотографии — с их историей, памятными местами, особой атмосферой и людьми», - сообщил Александр Козловский.

На выставке представили работы великолукских фотографов: Александра Воробьёва, Ирины Зданович, Евгения Николаенкова, Геннадия Балакирева и других авторов.

«Известный великолукский фотограф Александр Воробьёв, работая в Москве на первом этапе XXIII Съезда партии «Единая Россия», лично побывал на этой выставке. Его снимки давно стали частью визуальной летописи Великих Лук — они сохраняют для нас город таким, каким мы его любим и помним. Спасибо всем фотографам, чьи работы были представлены на ВДНХ. Вы вносите большой вклад в сохранение истории Великих Лук, показываете красоту родного города и помогаете рассказывать о нём далеко за пределами Псковской области. В год 860-летия Великих Лук особенно ценно видеть, что наш город достойно представлен в Москве — как город воинской славы, памяти поколений, богатой истории и большого будущего», - добавил депутат.