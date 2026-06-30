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Фольклорный фестиваль «Накануне Купалы» пройдет 5 июля в локнянской деревне Гоголево

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Фольклорный фестиваль «Накануне Купалы» пройдет 5 июля в деревне Гоголево Локнянского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике.

Фото: Полистовский заповедник

Мероприятие начнётся в 15:00 на территории кордона Полистовского заповедника.

 

На празднике гостей ждёт выступление фольклорных, танцевальных и песенных коллективов, плетение венков и местные традиции, мастер-классы, игры для детей и взрослых, ярмарка и угощение, а также костер и хоровод.

Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) — один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана. После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля.

Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс, включающий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства.

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