Жара до +32 градусов придет в Псковскую область во второй половине июля

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в июле составит +17,5…+18,6 градусов. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 69 до 82 миллиметров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 60-100% от климатической нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются на уровне +18…+23 градусов. Преобладающие ночные температуры составят +9…+14 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +22…+27 градусов, в отдельные дни прогрев может достигать +28…+32 градусов. Преобладающие ночные температуры составят +12…+17 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Возможны грозы и порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

В лесах на территории области в июле прогнозируются 2-4 классы пожарной опасности по региональной шкале по погодным условиям.