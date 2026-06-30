Наталья Мельникова: Участие женщин в общественно-политической жизни страны — важный ресурс созидания

Сенатор от Псковской области, член комитета по социальной политике Наталья Мельникова приняла участие во встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женским активом партии «Единая Россия» — кандидатами, которым этой осенью предстоит участвовать в выборах в Государственную Думу, законодательные органы субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Об этом сенатор сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Мельникова / «ВКонтакте»

«Разговор получился содержательным, открытым и очень своевременным», - комментирует Наталья Мельникова.

Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что сегодня перед парламентом стоят масштабные задачи, требующие ответственных решений и эффективной совместной работы. Особая роль в этой работе принадлежит женщинам.

Председатель Совета Федерации пояснила, что чем больше женщин участвует в законотворческой деятельности, тем более взвешенными, сбалансированными и ориентированными на человека становятся принимаемые решения. Именно женщины часто находятся в центре решения вопросов, связанных с поддержкой семьи, материнства и детства, демографией, развитием социальной сферы и достижением национальных целей развития, поставленных президентом России.

Отдельно участники встречи отметили, что Совет Федерации последовательно продвигает женскую повестку, а Евразийский женский форум, проводимый палатой регионов, стал авторитетной международной площадкой, объединяющей женщин вокруг созидательной повестки, обмена опытом и лучших практик.