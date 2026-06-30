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На заседании Великолукской гордумы назначат аудитора Контрольно-счетной палаты

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38-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 2 июля в 10:00 в зале заседаний администрации города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме. 

Фото: Великолукская городская Дума

В проект повестки дня включены вопросы о назначении аудитора Контрольно-счетной палаты города Великие Луки и об итогах работы административной комиссии при администрации города Великие Луки за 2025 год.

Помимо этого, депутаты рассмотрят итоги работы комитета по физической культуре и спорту администрации города за 2025 год, результаты деятельности спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» за 2025 год, обсудят эффективность использования недвижимого имущества, в том числе полученного в аренду или безвозмездное пользование для выполнения муниципального задания и осуществления деятельности, приносящей доход.

Также в повестке - утверждение срока рассрочки оплаты арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства, согласование передачи в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Великие Луки, улица Комсомольца Зверева, дом 26.

Еще депутатам предстоит внести изменения в ряд решений Великолукской городской Думы, согласовать передачу нескольких нежилых помещений в безвозмездное пользование и утвердить план работы гордумы на III квартал 2026 года.

Заседание пройдёт по адресу: Великие Луки, площадь Ленина, дом 1. 

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