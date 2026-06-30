Врач-терапевт Порховской межрайонной больницы о функционале Центра здоровья

В Порховской межрайонной больнице сравнительно недавно открылся Центр здоровья, который направлен на выявление и предупреждение факторов риска различных заболеваний. Центр предлагает прохождение специальных обследований по каждому фактору и консультации у специалистов для всех желающих. О работе Центра здоровья, перечне услуг, работающих там специалистах в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала участковый врач-терапевт Порховской межрайонной больницы и врач-терапевт Центра здоровья Анастасия Рузанова.

Цель, коллектив и функционал Центра здоровья

- Как давно вообще существует в Порховской межрайонной больнице такой центр? Это государственный проект? Какова его основная цель?

- Центр работает с декабря 2025 года, был открыт в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его основная цель — работа над выявлением префакторов и факторов риска неинфекционных заболеваний.

- Расскажите подробнее про работу центра: сколько и какие специалисты там работают, какие именно процедуры можно пройти и сдать анализы в рамках обследования?

- В Центре здоровья работают медицинские сестры, которые занимаются проведением обследований, необходимые по каждому из факторов риска. После обследования пациента консультирует врач и подбирает индивидуальную программу здорового образа жизни. В зависимости от фактора риска, мы определяем конкретную, индивидуальную тактику работы с данным фактором. При выявлении комбинированных факторов риска, например, ожирение и нерациональное питание, мы проводим комплексное обследование и берем человека на диспансерное наблюдение. Наблюдаем за состоянием здоровья нашего пациента и анализируем, происходит ли корректировка его факторов риска.

Например, при ожирении мы проводим биоимпедансометрию (БИА — биоимпедансный анализ — это безопасный и неинвазивный метод, который помогает детально оценить состав тела - ред.) для определения состава тела, который определят процентное соотношение жира, мышечной, костной ткани и воды, биологический возраст, расчет нормы калорий, и на основе процедуры мы делаем подбор плана питания. При ожирении мы проводим определение суточной энергоемкости рациона. То есть рассчитывается, сколько калорий в день человек должен потреблять, в зависимости от его показателей.

Для курящих людей мы проводим обследование на смокелайзере — это метод наглядного демонстрирования концентрации монооксида углерода, который является токсичным соединением, которое накапливается в организме человека, и чем больше человек курит, тем, соответственно, выше эта концентрация, что мешает нормальному всасыванию кислорода. Если на консультации мы выявляем те или иные отклонения от нормы, при необходимости направляем пациента на дополнительные методы обследования.

Расчет индекса курения. Это показатель, который рассчитывается по формуле, где стаж курения умножается на количество выкуриваемых сигарет в день и делится на 20. А 20 — это число сигарет в одной пачке. По каждому пациенту мы его рассчитываем индивидуально. Он позволяет оценить риски развития лёгочных заболеваний, например ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)

Обследования и дальнейшие действия

- Как много людей уже успели воспользоваться услугами центра? Платная ли это услуга? Сколько длится прием?

- Посещение Центра здоровья абсолютно бесплатно, уже около 30 человек прошли обследования, мы стремимся к увеличению количества посещений центра. Это перспективное, интересное и очень важное направление нашей профилактической работы. Прием в Центре здоровья длится от 10 до 25 минут, в зависимости от индивидуальных факторов риска человека.

- Какие услуги центра наиболее популярны?

- Все зависит не от популярности, а от конкретных факторов человека. Наибольший интерес у людей вызывает биоимпедансометрия. Узнать состав своего тела – интересно многим.

- Если человек обследовался в центре, у него выявили какое-либо заболевание, какие его дальнейшие действия?

- В основном заболевание выявляется при проведении еще одного направления нашей профилактической работы — диспансеризации. Центр здоровья работает с факторами риска развития заболевания, с условно здоровыми людьми. В любом случае, обследование в центре — это еще одна возможность ранней диагностики и выявления неблагоприятных факторов для нашего здоровья.

- Заинтересовало обследование на выявление биологического возраста. Какие специалисты этим занимаются, какие анализы сдаются? Что дает это обследование пациенту?

- При определении биологического возраста у пациентов анализируются: рост, вес, рассчитывается индекс массы тела. Также измеряются объем бедер, объем талии и по таблице рассчитывается биологический возраст относительно индивидуального состояния данного пациента. Никакие анализы сдавать не надо, нужно просто прийти и провести измерение его показателей. Также мы рассчитываем коэффициент скорости старения, он может быть либо ускоренный, либо нормальный, либо замедленный. Вставляем его в форму и соединяем с календарным возрастом. Это сложные вычисления, все вычисляется по формулам. С их помощью вычисляем биологический возраст пациента.

- Кому советуете обратиться в Центр здоровья, кто ваша главная аудитория?

- Обследование и консультация в Центре здоровья помогает человеку понять, есть ли у него факторы, которые необходимо корректировать, в какую сторону ему двигаться, соответствует ли его биологический возраст с календарным, в каком направлении ему необходимо работать с вредными привычками и над своим здоровьем в целом. В наш Центр здоровья может обратиться любой, кто хочет узнать о своем организме чуть больше. Мы рады всем и ждем всех желающих.

Беседовала Анастасия Някшева