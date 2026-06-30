В Острове прошло награждение лучших выпускников 11 и 9 классов муниципалитета

Лучших выпускников Островского муниципального округа от лица местных властей поздравила с окончанием 11 и 9 классов, наградила и поощрила первый заместитель главы администрации Юлия Колпинская. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Быстров в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах

Грамоты, единовременные выплаты и медали «За особые успехи в учении» I и II степени были вручены 37 выпускникам 11-х классов, а также выпускникам 9 классов, проявившим способности и трудолюбие в учении.



«Эти юноши и девушки – гордость нашего округа! Они проявили себя с лучшей стороны не только в учебе, но и в научной, исследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности. Мы желаем ребятам дальнейших успехов! Перед вами сейчас открыты все пути – выбирайте свою дорогу, будьте счастливы, успешны, любимы – в добрый путь!» — комментирует Дмитрий Быстров.