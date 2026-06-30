Псковские писатели вошли в каталог «100 авторов детских книг России»

Надежда Вальнер, Татьяна Рыжова и Людмила Черненко (Тишаева) включены в каталог «100 авторов детских книг России», составленный Советом по детской книге. Проект получил высокую оценку правительства РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Кроме псковских писателей, которые активно участвуют в мероприятиях и проектах Централизованной библиотечной системы Пскова, например, Татьяна Рыжова, которая регулярно проводит авторские встречи с псковскими читателями и в частности, переводила на английский язык тексты библиотечного издательского проекта «Пушкин и Псков», в каталог вошли писатели со всей России, с которыми псковские библиотекари плодотворно сотрудничают.

Например, Анна Вербовская и Татьяна Шипонина выступают экспертами проекта «Полка» Детской экологической библиотеки «Радуга» Централизованной библиотечной системы Пскова, а Екатерина Каретникова не только эксперт этого проекта, но и почётный гость проводимого псковскими библиотекарями экологического фестиваля «Чистый город».

Тамара Крюкова — автор, произведения которого уже стали школьной классикой, также неоднократно являлась гостем псковской Недели детской и юношеской книги и выступала в качестве эксперта социокультурного проекта «Полка».

Варвара Леднёва, Ольга Орлова, Татьяна Рик неоднократно приезжали в Псков и становились участниками мероприятий, которые организовывала Централизованная библиотечная система города, в том числе ежегодного литературного фестиваля «Книжная яблоня».

Многие авторы, вошедшие в каталог, кроме того, участвуют в реализации проекта «Виртуальный респект» Библиотеки - Центра детского чтения Централизованной библиотечной системы Пскова, а их книги широко представлены в фондах библиотек города.

Проект «100 авторов детских книг России» родился в результате проведённого впервые в мире исследования детской книги, которое выявило пять деструктивных тем, внедрённых в современную детскую книгу: «предавайте», «человек — это животное, человекоподобный зверь», «отклонение от нормы есть новая норма», «изменение социальных ролей у мальчиков и девочек, семья — это не главное» и «не задумывайтесь, не думайте о будущем, зачем смерть делают главным событием детства». Поэтому авторы этого исследования решили издать каталог детских писателей, которые формируют у подрастающего поколения правильное мировоззрение.