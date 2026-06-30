Офтальмолог предупредил об опасности купания в линзах в водоемах

Купание в контактных линзах в прудах и других стоячих водоемах опасно для здоровья глаз. Об этом рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра «Подольской областной клинической больницы» Алексей Егоров.
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Офтальмолог посоветовал купаться в пруду либо без линз, либо сразу после купания снимать линзы и промывать глаза специальным глазным антисептиком.
В беседе с 360.ru Алексей Егоров также подчеркнул, что линзы нельзя применять при воспалительных заболеваниях глаз и повреждениях роговицы.