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Офтальмолог предупредил об опасности купания в линзах в водоемах

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Купание в контактных линзах в прудах и других стоячих водоемах опасно для здоровья глаз. Об этом рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра «Подольской областной клинической больницы» Алексей Егоров.

Изображение сгенерировано нейросетью

«В контактных линзах нельзя купаться, особенно в стоячих водоемах. Именно там создаются условия, чтобы вот эта так называемая акантамеба, которая там любит жить, может забраться под линзу, и там для прекрасные условия для размножения. Акантамебный кератит, который возникает вследствие действия этого микроорганизма, лечится очень и очень тяжело», — объяснил эксперт.

Офтальмолог посоветовал купаться в пруду либо без линз, либо сразу после купания снимать линзы и промывать глаза специальным глазным антисептиком.

«Сами по себе контактные линзы, если соблюдать правила их использования, это достаточно безопасный инструмент, который позволяет человеку действительно обходиться без очков», — пояснил врач.

В беседе с 360.ru Алексей Егоров также подчеркнул, что линзы нельзя применять при воспалительных заболеваниях глаз и повреждениях роговицы.

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