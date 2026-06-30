В Госдуму поступило предложение о создании государственного алиментного фонда

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать государственный алиментный фонд. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство.

Законопроектом предлагается создать государственный алиментный фонд в организационно-правовой форме государственного бюджетного учреждения.

В пояснительной записке отмечается, что фонд создается для того, чтобы дети оперативно получали алименты в тех случаях, когда родитель не исполняет или исполняет не в полном объеме обязанность по уплате алиментов, установленную судебным актом, судебным приказом или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов.

Проектом предлагается ввести механизм алиментного аванса: фонд выплачивает заявителю сумму, присужденную судом или прописанную в соглашении, затем сам взыскивает эти деньги с должника, а после выплаты к фонду переходит право требования к должнику в размере выплаченных сумм.

Также законопроектом предусматривается формирование резерва, взаимодействие с ФССП, использование собственной государственной информационной системы фонда и подачу заявлений через «Госуслуги», пишет «РИА Новости».

По мнению авторов, принятие проекта обеспечит детям более стабильное содержание, снизит нагрузку на одиноких родителей и сделает судебные решения и нотариальные соглашения реально исполнимыми.

Авторы проекта отметили, что законопроект также будет способствовать профилактике злостного уклонения от уплаты алиментов, поскольку должник будет понимать, что неуплата не прекращает обязательство, а приводит к возникновению задолженности уже перед государственным фондом.