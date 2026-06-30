Археологи нашли поселение бронзового века недалеко от Челябинска

Археологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) нашли еще одно поселение, такое как Аркаим и Синташта, в 18 километрах от Челябинска, открытие «раздвинуло» границы «Страны городов», сообщил пресс-центр вуза во вторник.

Фото: Челябинский государственный университет

«Археологам Челябинского государственного университета удалось существенно расширить представления о территории распространения укрепленных поселений бронзового века, таких как знаменитые Аркаим и Синташта», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что открытие, сделанное в Еткульском муниципальном округе на поселении «Шибаево 1» в 18-ти километрах от областного центра, доказывает, что носители синташтинской культуры освоили не только степные, но и лесостепные пространства Южного Урала.

В пресс-службе уточняют, что до последнего времени это поселение считалось неукрепленным: одним из нескольких сотен рядовых поселков бронзового века, разбросанных по территории области. Самым северным укрепленным поселением этого типа ранее числилось Степное в Пластовском муниципальном округе — почти в 130 километрах от Челябинска.

В прошлом году заведующая отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Наталья Батанина, проанализировав новые спутниковые снимки, выдвинула гипотезу о том, что «Шибаево 1» изначально могло иметь укрепления и единый план застройки, рассказали в вузе.

В мае этого года та же команда археологов ЧелГУ провела на памятнике ограниченные земляные работы, шурфовку, специалисты провели микромагнитную съемку фрагмента территории древнего поселения. Такая съемка позволила еще до проведения раскопок как бы «заглянуть» под землю и «увидеть» остатки древних сооружений, заявляет пресс-центр.

Было установлено, что поселение «Шибаево 1» изначально создавалось как укрепленное по заранее намеченному плану и имело прямоугольную форму, ров и общую стену, также было застроено внутри укрепления жилыми помещениями, а в шурфе обнаружен грунт из древнего рва и фрагменты керамики синташтинской археологической культуры, пишет «РИА Новости».