Эксперт рассказал, какую еду следует избегать в жару

Жирная еда повышает температуру тела, а сладости усиливают обезвоживание. Поэтому в жаркие дни предпочтительнее употреблять нежирные сорта рыбы и птицы, овощи и творог, сказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

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В ближайшие дни в регионах Центрального федерального округа ожидается жаркая и преимущественно сухая погода, температура воздуха может достигнуть плюс 33 градусов.

Переваривание пищи напрямую связано с температурой тела: чем тяжелее еда, тем больше энергии тратит организм и сильнее нагреваются внутренние органы.

«Жирная еда, особенно мясо, нагружает печень и поджелудочную железу, ускоряет кровоток, повышая внутреннюю температуру на 0,5-1 градус. Сладкие продукты с высоким содержанием фруктозы создают осмотическую нагрузку на почки: для выведения сахара требуется вода из тканей, это усиливает обезвоживание. В результате человек испытывает прилив жара, сонливость и усиленное потоотделение», — пояснил Валерий Литвинов.

Чтобы этого избежать, необходимо в жаркие дни переходить на дробное питание каждые два-три часа небольшими порциями.