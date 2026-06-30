Эксперт рассказал, какую еду следует избегать в жару

Жирная еда повышает температуру тела, а сладости усиливают обезвоживание. Поэтому в жаркие дни предпочтительнее употреблять нежирные сорта рыбы и птицы, овощи и творог, сказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
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В ближайшие дни в регионах Центрального федерального округа ожидается жаркая и преимущественно сухая погода, температура воздуха может достигнуть плюс 33 градусов.
Переваривание пищи напрямую связано с температурой тела: чем тяжелее еда, тем больше энергии тратит организм и сильнее нагреваются внутренние органы.
Чтобы этого избежать, необходимо в жаркие дни переходить на дробное питание каждые два-три часа небольшими порциями.