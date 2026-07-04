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В Совфеде напомнили о праве россиян на перерасчет платы за отопление

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Если отопление продолжает подаваться в жилые дома при теплой погоде, перерасчет начислений должен производиться автоматически. Об этом 4 июля сообщил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.

«Инструментарии для перерасчета есть, они существуют. Важно, чтобы это было больше в автоматическом режиме, чтобы граждане не бегали по кабинетам с квиточками, чтоб им сделали те или другие перерасчеты, чтобы это не было дополнительной нагрузкой на управляющие компании», — сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о возможности снижения платы за ЖКУ в случаях избыточной подачи тепла, например после наступления весеннего потепления.

Голов отметил, что ресурсоснабжающие организации, исходя из экономических соображений, должны сами оценивать целесообразность подачи тепла при определенной температуре или снижения нагрузки. По его словам, необходимо найти баланс, чтобы такие меры не привели к росту тарифов.

Парламентарий подчеркнул, что важно не допустить дополнительной нагрузки на население, но при этом избежать и убытков для ресурсоснабжающих организаций.

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