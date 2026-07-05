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Новоржевский округ получил звание «Край партизанской славы»

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Новоржевскому округу присвоено почетное звание «Край партизанской славы» за мужество и вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

Накануне региональной даты, подчеркнул губернатор, он лично вручил грамоту о присвоении высокого звания главе Новоржевского округа Любови Трифоновой.

«Муниципалитет отмечен за мужество, стойкость, массовый героизм и большой вклад в партизанское движение против немецко-фашистских захватчиков, проявленные в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Как отметил губернатор, на территории Новоржевского района в годы войны активно действовали не только крупные партизанские соединения, но и специализированные диверсионные отряды. Такое сосредоточение сил объяснялось стратегически важным положением района, находящегося в непосредственной близости от ключевых транспортных магистралей, связывавших тыловые структуры группы армий «Север» с линией фронта.

«Почётное звание "Край партизанской славы" – это не только высокий статус, но и особая ответственность за сохранение исторической памяти», - отметил губернатор.

На сегодняшний день это звание носят уже девять муниципальных образований Псковской области, начиная с 2018 года. Муниципалитеты, удостоенные этого звания, ежегодно получают дополнительное финансирование. Эти средства направляются на благоустройство мемориалов, уход за братскими могилами и поддержку патриотических проектов, ориентированных на молодежь.

Губернатор подчеркнул, что эта значимая работа полностью соответствует задачам, поставленным в рамках Народной программы и партпроекта «Историческая память», реализуемого партией «Единая Россия».

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