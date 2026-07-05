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Минздрав напомнил псковским родителям, как уберечь ребёнка от перегрева в жару

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В жару дети перегреваются быстрее взрослых — особенно малыши до трёх лет. Причина в том, что система терморегуляции у них ещё формируется, а потовые железы работают не так активно, как у взрослых. Из‑за этого риск теплового удара заметно выше, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Псковской области.

Что нельзя делать:

  • Оставлять ребенка на солнце в период с 12 до 16 часов — даже в тени в это время риск перегрева сохраняется;
  • Давать детям сладкие газировки и соки — они создают иллюзию утоления жажды, но на деле обезвоживают организм еще сильнее;
  • Перегружать рацион мясом — в жаркие дни лучше сместить акцент на овощи и фрукты, а количество мяса уменьшить.
Изображения: Министерство здравоохранения Псковской области
 

Если ребенок становится вялым, апатичным, его кожа бледнеет — это могут быть первые признаки теплового удара. Нужно как можно скорее дать ему воды, увести в тень. Если его состояние ухудшается — необратимо обратиться к врачу. 

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