Секс стал приносить россиянам больше удовольствия, чем прежде — опрос

Секс стал приносить россиянам больше удовольствия, чем прежде, показал свежий опрос АЦ ВЦИОМ. При этом тех, кто считает, что секса должно быть много, стало меньше. И даже если его нет совсем — это не трагедия.

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Важность любви и секса в жизни россияне оценивают на 5,4 балла из 7 (2005 год — 5,3 балла). Секс для россиян — это способ выразить любовь к партнеру (58%, +17 подпунктов к 2021 году) и получить удовольствие (57%, +4 подпункта). 71% получают от секса удовлетворение и счастье (+13 подпунктов к 2012 году). 45% легко смогут обойтись без секса (+8 подпунктов к 2021 году).