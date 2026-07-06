Секс стал приносить россиянам больше удовольствия, чем прежде — опрос

Секс стал приносить россиянам больше удовольствия, чем прежде, показал свежий опрос АЦ ВЦИОМ. При этом тех, кто считает, что секса должно быть много, стало меньше. И даже если его нет совсем — это не трагедия.
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Важность любви и секса в жизни россияне оценивают на 5,4 балла из 7 (2005 год — 5,3 балла). Секс для россиян — это способ выразить любовь к партнеру (58%, +17 подпунктов к 2021 году) и получить удовольствие (57%, +4 подпункта). 71% получают от секса удовлетворение и счастье (+13 подпунктов к 2012 году). 45% легко смогут обойтись без секса (+8 подпунктов к 2021 году).
«Результаты исследования ломают одну из самых устойчивых иллюзий: будто главная аудитория любви, секса и страсти — это исключительно молодые. На самом деле наиболее насыщенный и осмысленный интерес к этой сфере оказывается у людей среднего возраста. Молодость сегодня все чаще живет в режиме рассеянности, тревоги, цифровой перегрузки и отложенной взрослости. А зрелость, наоборот, становится возрастом, когда человек уже лучше понимает себя, отношения и собственные эмоциональные потребности. Поэтому близость все чаще оказывается не “биологическим пиком”, а частью зрелой жизненной архитектуры», — прокомментировала результаты опроса руководитель пресс-службы Аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева.