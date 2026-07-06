Бюджет - не значит бесплатно: сколько стоит учеба в федеральном вузе

Поступление в федеральный вуз – это не только сложная приемная кампания, но и серьезные расходы, к которым семье стоит готовиться заранее. Даже если ребенку удалось пройти на бюджет, платить все равно придется: за общежитие или аренду жилья, питание, транспорт и повседневные нужды. Псковская Лента Новостей выяснила, сколько сегодня стоит отправить выпускника учиться в Москву или Санкт-Петербург и с какими сложностями сталкиваются родители.

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Еще несколько лет назад поступление в вуз казалось относительно понятным: чем выше баллы ЕГЭ, тем больше шансов попасть на бюджет. Сегодня система стала гораздо сложнее. Бюджетные места распределяются не только по результатам экзаменов. Значительная их часть выделяется для абитуриентов, поступающих на особых условиях.

В первую очередь это победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также некоторых перечневых олимпиад. Они могут поступить без вступительных испытаний (БВИ). При этом в случае с перечневыми олимпиадами нужно подтвердить свое право результатом ЕГЭ по профильному предмету.

Отдельно выделяются места по целевой квоте. Их занимают абитуриенты, которые еще до поступления заключили договор с будущим работодателем – например, больницей, школой, государственным предприятием или другим учреждением. После окончания университета выпускник обязан отработать у заказчика несколько лет.

Еще часть бюджетных мест распределяется по особой и отдельной квотам. По ним поступают дети-сироты, абитуриенты с инвалидностью, участники специальной военной операции, их дети и другие категории граждан, имеющие право на государственную поддержку.

Если же ребенок не попадает ни под одну из этих категорий, то он будет поступать по общему конкурсу – в таком случае рассчитывать придется на баллы ЕГЭ и индивидуальные достижения.

Порой и высокие баллы могут не гарантировать успешное поступление. В случае с федеральными вузами даже 100 баллов за ЕГЭ может оказаться недостаточно, чтобы пройти на бюджет. В последние годы статистика фиксирует феномен «олимпиадного взрыва» – иногда олимпиадников было так много, что они занимали все бюджетные места. Чтобы такого не происходило, вузы стали пытаться уменьшить число поступающих по БВИ: сокращать перечни олимпиад, по которым можно поступить, поднимать «подтверждающий» балл ЕГЭ, принимать только победителей и не брать призеров.

Но поступающим по общему конкурсу все равно приходится тяжело. В федеральных вузах на самых востребованных направлениях очень высокая конкуренция среди стобалльников – порой они претендуют на все оставшиеся бюджетные места. В итоге проходной балл может составить, например, 308 из 310 возможных. Здесь решающую роль начинают играть индивидуальные достижения: золотая медаль, значок ГТО, волонтерская книжка.

Нервы на пределе

Пскович Игорь Васильев рассказал, что попасть на бюджет в федеральный вуз было проблематично еще пару лет назад, до бума олимпиадников. Его дочь поступила в московский юридический вуз на специальность «судебная экспертиза» 5 лет назад. У девушки были очень высокие баллы ЕГЭ, но прохождение на бюджет смогло гарантировать только то, что количество бюджетных мест увеличили в процессе поступления.

«Государство на эту специальность сделало дополнительный набор, и она уже попадала с хорошим запасом. Если бы оставалось то количество бюджетных мест, которое было первоначально, она бы не факт, что прошла. Была, конечно, нервная ситуация, непонятно, проходишь или не проходишь. Надо было ежедневно находиться в коннекте с вузом», – делится Игорь.

Псковичка Анна Леонтьева, сын которой также учится в одном из федеральных вузов, подтверждает, что постоянный мониторинг списков очень сложен с психологической точки зрения. «Сначала переживали за результаты ЕГЭ, потом постоянно мониторили конкурсные списки в разных вузах и на разных направлениях, чтобы понять, каковы реальные шансы абитуриента. В каких-то вузах помогают в этом разобраться, отвечают на звонки, списки выстроены удобно, в каких-то откровенно дают понять, что тебе ничего "не светит", а в конкурсных таблицах сам черт ногу сломит», – сетует она.

По словам псковички, сложнее всего при поступлении оказалось разобраться в самой системе – приема документов, выстраивания конкурсных списков, подачи согласия на зачисление, приоритетов зачисления, учета достижений. Всем родителям будущих выпускников она посоветовала бы начинать готовиться к поступлению как можно раньше. Совет очевидный, но эта простая истина может сэкономить много сил и нервов детям и их родителям.

Учеба за миллион

Если поступить на бюджет не получилось, учиться придется платно. В федеральных вузах стоимость обучения может различаться в несколько раз – в зависимости от университета, направления подготовки и города. По данным публикаций вузов, средняя стоимость обучения в Москве и Петербурге в 2026-2027 учебном году составляет 450-650 тыс. в год.

При этом в топовых вузах на самых популярных направлениях – праве, экономике, медицине, дизайне, IT – учеба может стоить от 700 тысяч до более 1 миллиона рублей в год. Например, если брать Москву, стоимость обучения в МГИМО сейчас составляет от 710 тыс. до 1 346 тыс., в МФТИ – от 1014000 до 2 млн., в ВШЭ – от 450 тыс. до 1.3 млн., в МГУ – от 420 тыс. до 760 тыс., в РАНХиГС – от 298 тыс. до 900 тыс., в МГТУ им. Н. Э. Баумана – от 319 тыс. до 679 тыс.

В Петербурге цены ниже. Обучение в СПбГУ будет стоить от 156 тыс. до 569 тыс., в петербургском филиале ВШЭ – от 300 тыс. до 590 тыс., в СПбПУ – от 84 тыс. до 430 тыс. Самый дорогой вуз Петербурга – Горный университет. Он установил единую для всех специальностей стоимость на очной форме обучения – 800 тыс. рублей в год.

Но даже в самых крупных городах реально найти вузы, учеба в которых будет обходиться в сумму, сопоставимую с региональными университетами. Например, в московской Академии гражданской защиты МЧС России цены начинаются от 206 тыс. рублей в год. В Московском государственном университете технологий и управления обучение по самому бюджетному направлению стоит 340 тыс. рублей в год. Еще в нескольких вузах минимальная стоимость укладывается в этот промежуток.

В Петербурге же можно найти цены еще ниже. В Санкт-Петербургском аграрном университете на ветеринарного лаборанта или мастера растениеводства можно выучиться за 100 тыс. рублей в год. Еще целый ряд вузов предлагает направления, которые обойдутся менее чем в 180 тыс. рублей.

Фото: wikipedia.org

Квартирный вопрос

Второй по важности статьей расходов при поступлении ребенка в федеральный вуз может стать плата за жилье. Проживание в общежитии в Москве и Петербурге в среднем обходится в 4000-9000 рублей в месяц. Для студентов-бюджетников стоимость будет значительно ниже, чем для платников.

Но может оказаться так, что места в общежитии студенту не хватило – в таком случае придется искать съемное жилье. Именно так произошло с дочерью Игоря Васильева. «У нашего вуза очень маленькое общежитие, соответственно, попасть в него крайне тяжело, потому что предыдущие курсы занимают места. Моя дочь осталась без места в общежитии, соответственно, сразу начинается аренда в Москве», – поясняет он. По словам Игоря, диапазон цен на съем комнаты или квартиры в Москве в последние пару лет составлял от 35 до 55 тысяч. Были варианты и гораздо дороже, которые родителям студента из Пскова не по карману. Дочь Игоря всегда жила достаточно далеко от вуза, чтобы цена за съем оставалась доступной. При этом удавалось найти квартиры недалеко от метро, в 15-20 минутах пешком – по московским меркам это близко.

Если же говорить о Северной столице, то, по данным «Делового Петербурга», диапазон цен в этом году там примерно такой же: студию можно снять за 35 тысяч, однушку реально найти за 40 тысяч. За 60 тысяч уже можно снять двухкомнатную квартиру.

Еще одной проблемой и заметной статьей расходов могут стать и переезды. Дочери Игоря за годы учебы пришлось переезжать несколько раз – обычно из-за того, что арендодатель поднимал плату за съем. «Ребенок к какой-то локации уже приспособился, выстроил логистику, и бах – тебе надо переехать. Причем, как правило, это надо делать быстро, и тогда родители одномоментно несут большие затраты. Тебе надо рассчитаться с хозяином предыдущей квартиры. А они, как правило, как это делают? Они приходят и говорят, вот здесь надо будет клининг, вот здесь у вас доплата еще вот такая-то – даже сверх залога может быть. То есть залог может не покрывать, потому что ты должен будешь заплатить при выезде, ты должен заплатить перевозчикам, а по Москве расстояния огромные, и, соответственно, цена этой доставки очень большая. И третье, ты заезжаешь в новое жилье, платишь сразу за два месяца и еще половинку месяца агенту, который тебе заключил договор. То есть это получаются очень серьезные суммы, которые одномоментно надо доставать, и это бывает не очень просто сделать», – сетует пскович.

Родителям абитуриентов Игорь рекомендует заранее озаботиться темой общежития. То, что его ребенку места не хватит, стало понятно, только когда дочь уже была зачислена. По словам Игоря, в момент поступления из-за сильного стресса было вообще не до того, но если бы он все же учел этот момент заранее, то смог бы сэкономить и деньги, и нервы.

Расходы на каждый день

Кроме платы за обучение и жилье, родителям студентов федеральных вузов придется отдавать немалую сумму на различные бытовые расходы – жизнь в крупных городах обходится ощутимо дороже, чем в Пскове. По данным открытых источников, за питание, транспорт и связь в Москве и Петербурге в 2026 году приходится платить 35-80 тысяч в месяц, еще 7-25 тысяч в год уходят на учебные материалы и другие траты.

По словам Игоря, цена на студенческий проездной за годы учебы его дочери постоянно менялась. Сейчас проездной для студентов, включающий поездки на метро, МЦК, по центральной зоне МЦД и на наземном транспорте стоит 985 рублей в месяц. В Петербурге студенческий проездной, по которому можно ездить на трамвае, троллейбусе, автобусе и метро, обойдется в 1599 рублей в месяц.

Игорь рассказывает, что, кроме очевидных статей расхода, могут быть другие, не такие регулярные. «Всегда есть мелкие вещи из серии, например, чайник сломался, микроволновка, еще что-то из техники – приходится покупать новые», – делится он. По его словам, на самые основные расходы дочери – жилье, питание, транспорт, связь – за последний год учебы у него уходило в среднем 60 тысяч в месяц, 35 тысяч из которых составляла плата за съем. При этом покупка одежды, обуви, косметики, бытовой техники в эту сумму не входят. Отдельной статьей расхода стали билеты на поезд до Пскова и обратно – ребенок несколько раз в год приезжал домой. Сейчас билет на плацкарт до Москвы стоит 4404 рубля, при этом в более редких случаях можно найти билеты и за 2935 рублей.

По мнению Игоря, родителям детей, которые планируют поступать учиться в Москву или Санкт-Петербург, желательно иметь финансовую подушку безопасности на случай форс-мажоров, вроде переездов. Также он рекомендует с запасом считать свои финансовые возможности.

«Стоимость жизни в Москве, как и у нас, тоже растет, но там она растет ощутимо быстрее. И тебе надо понимать, что сегодня у тебя зарплата такая, еще через год она, наверное, будет вот такая, при этом твои затраты через год на пребывание ребенка в Москве сильно вырастут. И не оказаться бы в ситуации, когда третий курс, а у тебя перестали вообще сходиться концы с концами», – рассуждает он.

Для большинства псковичей учеба ребенка в федеральном вузе – это ощутимая финансовая нагрузка. Именно поэтому большая часть родителей, уже прошедших этот путь, рекомендует готовиться к поступлению и жизни в крупном городе сильно заранее. Чем раньше вы разберетесь в системе зачисления, озаботитесь вопросом жилья и начнете продумывать структуру расходов, тем безболезненнее для вас и вашего ребенка пройдет поступление и дальнейшая студенческая жизнь.

Елизавета Левадная