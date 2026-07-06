 
Общество

Форум многодетных семей проходит в Пскове

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Форум многодетных семей проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове сегодня, 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Мероприятие проводится в преддверии празднования Дня многодетных семей, учрежденного в Псковской области в качестве регионального праздника. 

На форуме все желающие могут получить консультацию таких организаций, как Нотариальная палата Псковской области, регионального министерства труда и занятости населения, Социального фонда России и министерства образования Псковской области.

«День многодетной семьи у нас проходит в первый раз. Мы сегодня встречаемся с нашими многодетными семьями из всех муниципальных образований нашего региона для того, чтобы вручить им государственные и региональные награды. По инициативе губернатора Псковской области мы в этот день проводим форум, который будет проводиться теперь ежегодно. Сегодня мы будем награждать наши семьи, которые прошли региональный отбор Всероссийского конкурса. Семьи получат сертификаты на улучшение жилищных условий по два с половиной миллиона рублей», - сказала министр социальной защиты Ольга Евстигнеева.

Она добавила, что меры поддержки семей в области сохраняются и расширяются исходя из потребностей семей.

«Меры поддержки у нас сохраняются. Мы периодически, почти ежегодно, какие-то меры поддержки для многодетных семей дополняем и надеемся, что это очень актуально для них. Мы все время общаемся с Советом многодетных семей, с многодетными семьями для того, чтобы расширять этот перечень по их потребностям и запросам. Сегодня также проводятся у нас мастер-классы, обсуждения, мы будем обсуждать также новые меры поддержки, которые актуальны для многодетных семей, и, надеюсь, что это мероприятие будет очень полезным», - добавила Ольга Евстигнеева.

 

Министр образования Александр Сорокин в своей приветственной речи отметил, что многодетные семьи являются примером для подрастающего поколения.

«Дорогие друзья, дорогие участники форума, поздравляю вас с тем, что все здесь собрались на этом замечательном, важном событии! Знаете, мы много говорим о традиционных духовно-нравственных ценностях нашего российского общества. Так вот, многодетная семья – она сама по себе является такой ценностью. И наша задача, задача государства заключается в том, чтобы создать все возможные условия, чтобы таких семей было как можно больше. Вы являетесь примером, примером для подражания для всего нашего подрастающего поколения», - сказал Александр Сорокин.

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