Партия тест-полосок для глюкометров поступила на псковский аптечный склад

Партия тест-полосок для глюкометров One Touch Select и One Touch Verio уже поступила на региональный аптечный склад. Продукция передана в службу логистики и направляется в пункты отпуска Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Распределение происходит строго по утвержденному графику доставки. Это значит, что тест-полоски будут появляться в аптеках последовательно, в ближайшие дни, согласно маршруту.

«Пожалуйста, позвоните в вашу аптеку перед визитом. Фармацевты подскажут точную дату и время поступления партии именно в их отделение», - сообщили в Минздраве.

На данный момент состоялись аукционы на закупку следующих льготных лекарственных препаратов:

Осимертиниб;

Семаглутид;

Палбоциклиб.

Информация о точных датах поступления данных препаратов на региональный аптечный склад будет известна 9 июля.