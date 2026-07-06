Партия тест-полосок для глюкометров поступила на псковский аптечный склад

Партия тест-полосок для глюкометров One Touch Select и One Touch Verio уже поступила на региональный аптечный склад. Продукция передана в службу логистики и направляется в пункты отпуска Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Распределение происходит строго по утвержденному графику доставки. Это значит, что тест-полоски будут появляться в аптеках последовательно, в ближайшие дни, согласно маршруту.
На данный момент состоялись аукционы на закупку следующих льготных лекарственных препаратов:
- Осимертиниб;
- Семаглутид;
- Палбоциклиб.
Информация о точных датах поступления данных препаратов на региональный аптечный склад будет известна 9 июля.