«Мама, мне стыдно»: почему дети молчат о проблемах в Сети

Родители уверены, что ребенок дома — значит, в безопасности, но сегодня настоящая опасность приходит не с улицы, а через экран. Почему виртуальные чаты и игры страшнее тёмных подворотен и как понять, что за аватаркой без лица скрывается реальная угроза?

В комментарии психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта университета «Синергия» Лилия Шувалова объяснила, что отсутствие контакта между ребёнком и родителем – весьма распространённая проблема.

«Раньше родители были уверены, что если ребёнок дома, то он в безопасности, а сейчас любая социальная сеть или внутриигровой чатик таят в себе практически столько же опасности, сколько тёмные переулки и подворотни в неблагополучных районах. Огромное количество мошенников через видеоигры и соцсети вовлекают детей в противоправные и постыдные деяния», - отметила Лилия Шувалова.

Эксперт также отметила, что ребенку попросту стыдно рассказать родителям о проблеме или же, например, ребёнку внушают, что любая огласка приведет к непоправимым последствиям для его близких. Если изначально контакта в семье не было и ребёнок не чувствовал свою значимость, то он очень быстро может найти себе псевдоподдержку в Сети и неминуемо оказаться в беде.

«Особую бдительность должны проявить родители, если заметят, что ребенок общается с кем-то, чей никнейм (вымышленное имя, которое человек использует в сети Интернет, оно представляет его личность в интернет-сообществе, с картинкой или без лица) является не реальной фотографией, а "пустой" или с вымышленным изображением. В этом случае неизвестно, с кем проводит время ребенок, и такая ситуация потенциально увеличивает риски нарваться на мошенников», - сказала Лилия Шувалова.

Психолог подчеркивает, что родители должны знать, кто в друзьях у ребенка и с кем он общается, пишет RuNews24.ru . Также важно проводить разговоры о мерах безопасности в Интернете, ведь ни у кого не вызывает сомнений, что детям надо объяснять, как правильно переходить дорогу или, например, что к незнакомым людям нельзя садиться в машину, даже если там уже сидит их друг. Таким образом, важно применять превентивные меры для обеспечения безопасности ребенка, организуя в том числе его досуг вне гаджетов.