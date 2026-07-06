Врач назвал причину более быстрого старения кожи летом

Врач-косметолог Анастасия Пантус рассказала в понедельник, 6 июля, как избежать преждевременного старения кожи от солнца.

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«Фотостарение — это преждевременное старение кожи, вызванное хроническим воздействием ультрафиолетового излучения. В отличие от естественного или хронологического старения, которое происходит под влиянием возраста и генетики, фотостарение является результатом накопленного солнечного повреждения клеток», — объяснила эксперт в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, основную роль в процессе играют UVA-лучи. Она уточнила, что UVA-излучение проникает глубоко в дерму — слой кожи, где расположены коллагеновые и эластиновые волокна. Под его воздействием образуется большое количество свободных радикалов, которые запускают процесс оксидативного стресса. Также активируются ферменты металлопротеиназы, которые начинают разрушать коллагеновые волокна быстрее, чем организм успевает синтезировать новые. Кожа постепенно теряет плотность и упругость, становится более тонкой и менее устойчивой к внешним воздействиям.

Первые признаки фотостарения — снижение тонуса кожи, появление тусклого цвета лица, расширенных сосудов, пигментных пятен и неровного рельефа. Затем формируются более выраженные возрастные изменения, например, морщины.

Эксперт добавил, что последствия солнечного воздействия имеют накопительный эффект.

«Наша кожа «запоминает» каждый эпизод избыточной инсоляции, и изменения могут проявиться спустя годы после активного увлечения загаром», — предупредил он.