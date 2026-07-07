День Ивана Купала отмечают сегодня

День Иван Купала отмечают сегодня, 7 июля. История и традиции древнего праздника. Когда Иванов день отмечали в старину и почему искали цветок папоротника.



С Иваном Купалой связано множество примет, обычаев и суеверий. Это один из самых таинственных и необычных народных праздников, который ведет начало с незапамятных времен.

Иван Купала ежегодно отмечают 7 июля. В 2026 году праздник приходится на вторник. При этом главные праздничные гулянья и купальские обряды по традиции проходят в ночь с 6 на 7 июля.

В старину, как пишет этнограф Аполлон Коринфский в книге «Народная Русь» (1901), Ивана Купалу праздновали два дня — 23 и 24 июня.

Иван Купала — древний языческий, а позднее народный праздник восточных славян. Его также называют Купалой, Ивановым днем или Иванщиной.

Изначально праздник был приурочен к летнему солнцестоянию — астрономическому событию, когда в Северном полушарии наблюдаются самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. Именно с этого момента начинается астрономическое лето.

Народные гуляния в день летнего солнцестояния существовали на Руси с незапамятных времен, задолго до принятия христианства. Подобные празднества встречались у большинства европейских народов, а также в древней Индии и Персии, где с аналогичными обрядами праздновали день бога огня.

В XVII веке польские историки считали, что в древности существовал славянский бог Купала, и именно ему было посвящено летнее празднество. Похожего мнения придерживался этнограф Аполлон Коринфский. В его книге «Народная Русь» сказано, что «Купало» и «Купальница» — это древние названия Перуна и богини Зари. В праздничный день солнце (Перун) сбивается с пути, а дева Заря приходит ему на помощь, ведет бога по небу и каждое утро умывает его росою.

Ивана Купалу на Руси называли «любовным», «веселым», «чистоплотным» праздником или «травником». «Любовным» — потому что по поверью в этот день один раз в году расцветают папоротники, которые «сердце девичье огнями зажигают на любовь». Хотя также существует мнение, что с цветком папоротника можно найти клад, спрятанный в лесу.

Эпитет «веселый» указывает на то, что в канун и на Ивана Купалу принято было веселиться, водить хороводы, гулять по деревне, петь песни, танцевать и разжигать костры. Горящие предметы символизировали нечистую силу, поэтому предметы из огня не забирали. В древности на купальские игрища также совершали проводы русалок, душ умерших. По преданию, русалки жили в реках и озерах, весной оживали и вылезали из водоемов, висли по деревьям, а как приходил Иван Купала, наступала пора им уходить в подводное царство и больше не беспокоить народ до следующего года.

«Травником» день прозвали, потому что верили, что в это время травы и коренья обладают целебной силой. С этого времени разрешалось ломать прутья березы для банных веников. Те, что были срезаны раньше, считались непригодными, наносящими вред здоровью. По поверьям, после восхода травы теряли силу, поэтому срывать их и использовать было нельзя.

«Чистоплотным» Иванов день назвали, потому что было принято умываться росой, которая считалась целебной, купаться в реках, обливать встречных прохожих водой. Последняя традиция довольно распространена до сих пор у детей и молодежи даже в крупных городах, пишет РБК.