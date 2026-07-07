Гражданин Литвы задержан за незаконное пересечение госграницы в Псковской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Литовской Республики за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Иностранец следовал с территории Латвии и задержан в Пыталовском муниципальном округе.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.