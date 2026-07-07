Суд оштрафовал жителя Псковской области за пропаганду наркотиков в «ВКонтакте»

Стругокрасненский районный суд назначил административный штраф жителю Псковской области за пропаганду наркотических средств в социальной сети «ВКонтакте», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Судья рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В ходе судебного заседания установлено, что гражданин, являясь владельцем страницы социальной сети «ВКонтакте», разместил на ней в свободном доступе изображение наркотика, содержащее признаки пропаганды наркотических средств и психотропных веществ.

Мужчина признал вину в совершении правонарушения.

Судья признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа.