Двух пенсионерок поздравил с днем рождения депутат Гордумы

С днем рождения поздравил двух пенсионерок депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, сообщается в его канале в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

«Забота о старшем поколении является нашей почетной обязанностью. В свой день рождения поздравления от имени депутатов Псковской городской думы и региональных властей получили две жительницы округа №3: Евгения Петровна Степанова и Александра Михайловна Козырева. От души поздравили уважаемых именинниц с 96- и 85-летием! Цветы, подарки и теплые пожелания доброго здоровья, активного долголетия, радости жизни, оптимизма, любви и заботы близких подняли Евгении Петровне и Александре Михайловне настроение», - сообщил Антон Мороз.

Он добавил, что многие события бурного XX века напрямую сказались на их судьбах, принеся тяжелые испытания.